Неймар и Хави тренировались в общей группе «Барселоны»

«Барселона» провела в воскресенье заключительную тренировку перед завтрашним матчем за Трофей Гампера против «Леона».В занятии наравне с остальными участвовали и, которые продолжают реабилитационный процесс после травм.При этом разрешения медицинского штаба на возвращение в игру у этих футболистов еще нет, поэтому их участие в поединке с «Леоном» под большим вопросом.