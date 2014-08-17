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Неймар и Хави тренировались в общей группе «Барселоны»

17 августа 2014, 15:42
 «Барселона» провела в воскресенье заключительную тренировку перед завтрашним матчем за Трофей Гампера против «Леона».

В занятии наравне с остальными участвовали и Неймар с Хави, которые продолжают реабилитационный процесс после травм.

При этом разрешения медицинского штаба на возвращение в игру у этих футболистов еще нет, поэтому их участие в поединке с «Леоном» под большим вопросом.
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