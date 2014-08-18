Клюйверт не подтвердил, что собрался в «Хаддерсфилд»

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18 августа 2014, 22:03

Экс-помощникв сборной Голландииопроверг информацию о том, что он может принять английский «Хаддерсфилд», который недавно остался без тренера.«Все эти слухи ни на чем не основываются», — подчеркнул Клюйверт.Отметим, что тренер «Хаддерсфилда» Марк Робинс был уволен после разгрома от «Борнмута» 0:4 9 августа.