Клюйверт не подтвердил, что собрался в «Хаддерсфилд»

Экс-помощник Луи ван Гаала в сборной Голландии Патрик Клюйверт опроверг информацию о том, что он может принять английский «Хаддерсфилд», который недавно остался без тренера.
«Все эти слухи ни на чем не основываются», — подчеркнул Клюйверт.
Отметим, что тренер «Хаддерсфилда» Марк Робинс был уволен после разгрома от «Борнмута» 0:4 9 августа.
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