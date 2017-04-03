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«Ростов» и «Краснодар» голов не забили

03 апреля 2017, 21:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 21-го тура РФПЛ «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью.

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2».

«Ростов» — «Краснодар» — 0:0

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Симич (Байрамян 90), Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич 76), Азмун (Бухаров 69).
Главный тренер: Иван Данильянц.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Калешин (Петров 11), Гранквист, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо 77), Классон (Подберезкин 90), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждения: Каборе 39, Мартынович 63, Перейра 78, Смолов 90+4.

Судья: Евгений Турбин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
04 апреля 2017 в 11:17
Жаль, что Ростов не выиграл, обидно за державу.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 апреля 2017 в 10:00
Боевая ничья!
loko7
loko7
04 апреля 2017 в 09:14
Нули на табло не скучные, матч был интересным и держал в напряжении до последнего.
VORON GLASS
VORON GLASS
04 апреля 2017 в 08:47
тем не менее удивительно, что при всём этом, с большим недобором очков, команда идёт всего лишь в трёх-очковом отрыве от еврокубковой зоны. Это заслуживает уважения.
mat73
mat73
04 апреля 2017 в 08:29
Странно, что голов не забили друг другу. Все ожидали от них большего.
Да и комментариев мало для центрального матча тура
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля 2017 в 07:42
Боевой и очень добротный получился матч! Жаль, что без голов...Тот самый случай, когда оборона двух команд сыграла лучше нападения)
амурец
амурец
04 апреля 2017 в 04:22
разошлись по соседски
Caniggia
Caniggia
04 апреля 2017 в 01:31
Интересная южная рубка со взаимными возможностями. Исход справедлив, хотя и в пользу конкурентов. Побольше бы таких матчей, только с забитыми мячами.
FC RSM
FC RSM
04 апреля 2017 в 00:22
По этому матчу напрашивается вывод, что Ростов израсходовал почти всю свою долю везенья на прошлый сезон. Очень много матчей, в которых Ростов мог (а иногда и должен был) набирать очки, но не реализовал множество своих моментов; много матчей, где ведя в счёте, Ростов в итоге проигрывал; пропущенные голы на последних минутах; огромное кол-во удалений и пенальти в наши ворота, учитывая, что Ростов при этом сам не пробил ни одного пенальти, а удалений у соперников я не припомню; большое кол-во травм; где-то приходилось играть резервом или наполовину резервом, учитывая второй фронт. И тем не менее удивительно, что при всём этом, с большим недобором очков, команда идёт всего лишь в трёх-очковом отрыве от еврокубковой зоны. Это заслуживает уважения.
FC RSM
FC RSM ответ Ты знаешь мое имя (комментарий удален) (раскрыть)
04 апреля 2017 в 00:02
    arzamas
    arzamas
    03 апреля 2017 в 23:44
    Игра держала в напряжении до последних секунд. Обе команды показали отменную физическую готовность и заряженность на победу. Все мог решить один гол, но он не случился. Такие игры украшают наш чемпионат.
    Томик
    Томик ответ Redginald (раскрыть)
    03 апреля 2017 в 23:43
    А где логика? Сыграли вничью с Краснодаром, значит вынесете Спартак? Поразительные выводы.
    121212 121212
    121212 121212
    03 апреля 2017 в 23:21, ред.
    всех тут колхоз волнует, а вот меня положение дел краснодара с шалимовым, вместо борьбы за минимум лч опять болтание где-то рядом, ни рисунка ни игры, тупые закидушки, еще и травмы каждый матч, скоро буки ставки начнут принимать на это дело, галицкому пора уже выдавить эти амбиции из кожи аки фурункул, а так только назревает и назревает, извините за сравнение.
    Фернандо Алонсо
    Фернандо Алонсо
    03 апреля 2017 в 22:55
    Краснодаару нужен новый тренер. такой атакующей потенциал а что толку?
    Kashaev Kamil
    Kashaev Kamil
    03 апреля 2017 в 22:50
    Две самые симпатичные команды в нашем чемпионате
    РОСТОВ СИЛА
    РОСТОВ СИЛА
    03 апреля 2017 в 22:46
    Беспокоит сухая серия в нападении...надо срочно исправлять ситуацию. Игр все меньше и меньше.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Mark_Tolson (раскрыть)
    03 апреля 2017 в 22:24, ред.
    Ничья это худо, но ничьи оставляют шанс Ростову проигрыш -нет! Как буд-то мы каждый год в Европу метит, наоборот боролись за выживание ! Пока Бердыев у руля шансы есть, а толк от Европы без него, при Божевиче лишь ничья от турок была!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Воин666 (раскрыть)
    03 апреля 2017 в 22:23
    А типо Атлетико в РПЛ играет?!
    Absinthe2
    Absinthe2
    03 апреля 2017 в 22:22
    Игра почти равная, но к победе был ближе Ростов! Турбин - не судья!
    Serg3.12
    Serg3.12
    03 апреля 2017 в 22:21
    Жаль, очень жаль, что отпустили Краснодар... В еврокубках место только одно осталось.
    Андрей Ивков 1
    Андрей Ивков 1
    03 апреля 2017 в 22:21
    Луческу бы интерью давал, нытья бы было))))
    Александр Северный
    Александр Северный
    03 апреля 2017 в 22:20
      Лёха Шахтинский
      Лёха Шахтинский
      03 апреля 2017 в 22:19
      Эх ма - апрель уж не зима. Кубань река и Дон река, гуляй казак, гуляй пока... Все нормально парни. Все хорошо. Целеноправлено двигаемся дальше.
      Mark_Tolson
      Mark_Tolson ответ Redginald (раскрыть)
      03 апреля 2017 в 22:19
      смени ник. уж слишком похоже на рейнгольд)
      Mark_Tolson
      Mark_Tolson ответ Ice van Reed (раскрыть)
      03 апреля 2017 в 22:17
      ну понятно, что не проигрывает, а ты на нулевых ничьих в Лигу Европы собрался выйти?
      Dominators
      Dominators ответ Воин666 (раскрыть)
      03 апреля 2017 в 22:13
      Выбор есть всегда.
      Воин666
      Воин666 ответ Dominators (раскрыть)
      03 апреля 2017 в 22:11, ред.
      ЦСКА больше не имеет право терять очки или тогда можно забыть о борьбе за чемпионство. У нас нет выбора кроме как выигрывать всех нет, поэтому держаться нужно вам)
      Воин666
      Воин666 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      03 апреля 2017 в 22:09
      А типа Атлетико вас не обыграл?
      Dominators
      Dominators ответ Воин666 (раскрыть)
      03 апреля 2017 в 22:08, ред.
      Вот и посмотрим как вы сыграете с Краснодаром.А потом с нами.
      Russian_spb
      Russian_spb
      03 апреля 2017 в 22:08
      хочется, чтобы обе команды попали в еврокубки.
      Гость
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