«Ростов» и «Краснодар» голов не забили

В матче 21-го тура РФПЛ «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью.
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2».
«Ростов» — «Краснодар» — 0:0
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Симич (Байрамян 90), Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич 76), Азмун (Бухаров 69).
Главный тренер: Иван Данильянц.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Калешин (Петров 11), Гранквист, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо 77), Классон (Подберезкин 90), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Предупреждения: Каборе 39, Мартынович 63, Перейра 78, Смолов 90+4.
Судья: Евгений Турбин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Да и комментариев мало для центрального матча тура
Да и комментариев мало для центрального матча тура