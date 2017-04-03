«Ростов» и «Краснодар» голов не забили

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03 апреля 2017, 21:24

В матче 21-го тура РФПЛ «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью.

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2».

«Ростов» — «Краснодар» — 0:0

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Симич (Байрамян 90), Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич 76), Азмун (Бухаров 69).

Главный тренер: Иван Данильянц.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Калешин (Петров 11), Гранквист, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо 77), Классон (Подберезкин 90), Смолов.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждения: Каборе 39, Мартынович 63, Перейра 78, Смолов 90+4.

Судья: Евгений Турбин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.