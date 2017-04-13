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Ильин: «Жду звонка от Черчесова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Урал, Ильин Владимир
Сегодня, 07:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Урала» Владимир Ильин, весной забивший 5 мячей в 7 матчах, в очередной раз отметил, что смог бы помочь сборной России:

«От своих слов не отказываюсь. В чемпионате я забил весной больше ведущих форвардов страны. Так что – почему нет? Думаю, спокойно могу там играть и, возможно, добавлю того, чего ей сейчас так не хватает. В сборной собраны очень сильные футболисты. Но им, может быть, не хватает какой-то агрессии, голода. Не хватает, в хорошем смысле, злого, настырного дворового футбола.

Кого готов заменить из тройки – Дзюба, Смолов, Бухаров? Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них. Звонил ли уже Черчесов? Нет, пока звонков никаких не было. Жду. Надо и дальше работать, а решать уже тренерскому штабу сборной.

Конечно, выиграть Кубок России с „Уралом“ и сыграть на домашнем чемпионате мира – достижимые цели для меня. Почему бы не выиграть в финале Кубка? Шансы довольны реальные. Сыграть на домашнем чемпионате мира – задача посложнее, но надо работать, не снижать требования к себе. Надеюсь, тренеры обратят на меня внимание».

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