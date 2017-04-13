Канищев: «Луческу не может винить своих игроков, поэтому винит судей»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что наставник питерцев Мирча Луческу напрасно обвиняет судей в неудачах команды:

«Это просто бред. Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к „Зениту“ судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил. Такого доброжелательного отношения арбитров к „сине-бело-голубым“ за последние годы ни один клуб Премьер-лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера „Зенита“ выглядят смешно и некрасиво.

Возможно, по своей футбольной философии румынский специалист действительно не подходящий для „Зенита“ тренер. Видимо, что-то у него не срослось, не сложились отношения с футболистами. Так бывает, когда вроде бы приобретается хороший игрок, но при переходе в другую команду он в ней не приживается. То же самое подчас происходит и с тренерами… Однако Луческу работает в Питере, клуб нанял его по контракту, он вправе решать, кто должен играть, а кто - нет. Вот и все. Что же касается футболистов, то они должны быть профессионалами, и за те немалые деньги, которые получают в „Зените“, обязаны выходить на поле и пахать с любым наставником, невзирая на лица, поскольку таких контрактов им больше нигде не предложат».