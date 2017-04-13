Пюэль: «Гвардиола изменил футбол»
Начало матча: Завтра, 19:30
Вчера, 22:34 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль накануне поединка 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» лестно отозвался о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле:
«Пеп Гвардиола изменил футбол и дал тренерам больше возможностей думать об игре.
Например, как использовать высокий прессинг. Мы видим, что сейчас все команды пытаются так играть, а также стремятся владеть мячом.
Я очень уважаю Гвардиолу. Мне нравится его философия. Он образец для подражания для многих тренеров».
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