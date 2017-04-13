Пюэль: «Гвардиола изменил футбол»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль накануне поединка 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» лестно отозвался о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле:

«Пеп Гвардиола изменил футбол и дал тренерам больше возможностей думать об игре.

Например, как использовать высокий прессинг. Мы видим, что сейчас все команды пытаются так играть, а также стремятся владеть мячом.

Я очень уважаю Гвардиолу. Мне нравится его философия. Он образец для подражания для многих тренеров».