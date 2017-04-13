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Ибрагимович: «Лига Европы стала Лигой чемпионов, как только я принял в ней участие»

Матч: АндерлехтАндерлехт1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Ибрагимович Златан
Вчера, 22:09 | Источник: твиттер Самуэля Лакхерста | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович примерил на себя образ царя Мидаса. Швед считает, что любой турнир, где ступала его нога, автоматически становится топовым. Накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» Златан заявил следующее:

«Лига Европы стала Лигой чемпионов, как только я принял в ней участие».

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