Блан летом может возглавить «Интер»
Вчера, 22:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, экс-наставник ПСЖ Лоран Блан рассматривается руководством «Интера» в качестве возможного кандидата на пост главного тренера «нерадзурри».
Сообщается, что французский специалист может сменить Стефано Пиоли у руля миланского клуба по окончании сезона.
Приоритетными целями «Интера» являются Антонио Конте («Челси») и Диего Симеоне («Атлетико»), однако крайне маловероятно, что данные наставники покинут свои клубы грядущим летом, в то время как Блан находится без работы.
Другие материалы по теме:
Вчера
15:08 Официально Сборную Алжира возглавил бывший тренер «Гранады» 2
Или войдите через