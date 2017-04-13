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Блан летом может возглавить «Интер»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Интер, Блан Лоран
Вчера, 22:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, экс-наставник ПСЖ Лоран Блан рассматривается руководством «Интера» в качестве возможного кандидата на пост главного тренера «нерадзурри».

Сообщается, что французский специалист может сменить Стефано Пиоли у руля миланского клуба по окончании сезона.

Приоритетными целями «Интера» являются Антонио Конте («Челси») и Диего Симеоне («Атлетико»), однако крайне маловероятно, что данные наставники покинут свои клубы грядущим летом, в то время как Блан находится без работы.

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