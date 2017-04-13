Блан летом может возглавить «Интер»

По информации итальянских СМИ, экс-наставник ПСЖ Лоран Блан рассматривается руководством «Интера» в качестве возможного кандидата на пост главного тренера «нерадзурри».

Сообщается, что французский специалист может сменить Стефано Пиоли у руля миланского клуба по окончании сезона.

Приоритетными целями «Интера» являются Антонио Конте («Челси») и Диего Симеоне («Атлетико»), однако крайне маловероятно, что данные наставники покинут свои клубы грядущим летом, в то время как Блан находится без работы.