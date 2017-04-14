Монтоливо провел свой первый матч за полгода
Вчера, 21:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо появился на поле в поединке молодежного состава «россонери». Футболист, порвавший крестообразные связки колена еще в октябре, поучаствовал в разгроме «Виченцы» (6:1), проведя на поле 67 минут. Таким образом, Монтоливо впервые за 6 месяцев сыграл в официальном матче.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:35 Фото Определена сборная недели в Лиге Европы 7
Станислав Горин
Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.
13 апреля 2017
Станислав Горин
Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру».
Вадим Багров
«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.
Или войдите через