Рейтинг@Mail.ru

Монтоливо провел свой первый матч за полгода

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Милан, Монтоливо Риккардо
Вчера, 21:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо появился на поле в поединке молодежного состава «россонери». Футболист, порвавший крестообразные связки колена еще в октябре, поучаствовал в разгроме «Виченцы» (6:1), проведя на поле 67 минут. Таким образом, Монтоливо впервые за 6 месяцев сыграл в официальном матче.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:35 Фото Определена сборная недели в Лиге Европы 7
19:30 Боатенг и Хуммельс пропустят ближайший матч Бундеслиги 4
14:50 Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 40
Станислав Горин
Во Франции появился новый Анри
Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.
Комментариев: 17
03:06 Морель: «Поведение фанатов перед матчем „Лион“ - „Бешикташ“ – это позор» 21
01:55 Видео Мхитарян – лучший игрок матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед» 12
13 апреля 2017
20:45 ФИФА рассмотрит апелляцию Месси 4 мая 17
Станислав Горин
​Европейские подвиги первого центуриона
Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру».
Комментариев: 20
13:49 Фото Азар, Ибрагимович и Канте сразятся за звание игрока года в АПЛ 37
Вадим Багров
Кто ваш любимый вратарь?
«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.
Комментариев: 53
все материалы по этой теме
Турниры