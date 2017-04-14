Определена сборная недели в Лиге Европы
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: игроки, Бешикташ, Сельта, Аякс, Андерлехт, Лион, Ферманн Ральф, Мбоджи Серинье, Морель Жереми, Толиссо Корентин, Дендокер Леандер, Юнес Амин, ван де Бек Донни, Классен Дэви, Аспас Яго, Гвидетти Джон
Вчера, 20:35 | Источник: UEFA.com | Фото: UEFA | Редакция: Дмитрий Кристя
УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге Европы.
Вратарь: Ральф Ферманн («Шальке»).
Защитники: Марсело Фильо («Бешикташ»), Кара Мбоджи («Андерлехт»), Жереми Морель («Лион»).
Полузащитники: Корентин Толиссо («Лион»), Леандер Дендонер («Андерлехт»), Амин Юнес, Донни ван де Бек (оба - «Аякс»).
Нападающие: Яго Аспас, Йон Гвидетти (оба – «Сельта»), Дэви Классен («Аякс»).
Интересно, что лучший игрок недели Райан Бабел в сборную не попал.
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