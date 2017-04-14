Определена сборная недели в Лиге Европы

Станислав Горин Во Франции появился новый Анри Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе. Комментариев: 17

Станислав Горин ​Европейские подвиги первого центуриона Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру». Комментариев: 20