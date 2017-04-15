Давид Вилья забил с центра поля в матче МЛС
Сегодня, 06:58 | Источник: Твиттер MLS | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья забил гол с центра поля в матче МЛС против клуба «Филадельфия Юнион» (2:0).
«Я устал бежать и потому попробовал пробить», — прокомментировал свой гол испанец.
Goodness gracious, @Guaje7Villa. HOW? pic.twitter.com/V7QLhQ3jRr
— Major League Soccer (@MLS) 15 апреля 2017 г.
Напомним, Давид Вилья был признан лучшим игроком прошлого сезона МЛС.
Другие материалы по теме:
00:56 Ройс оправился от травмы 1
Вчера
20:35 Фото Определена сборная недели в Лиге Европы 7
Станислав Горин
Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.
13 апреля 2017
Или войдите через