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Давид Вилья забил с центра поля в матче МЛС

Матч: Филадельфия ЮнионФиладельфия Юнион0 : 2Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити
Соккер.Ру // США. МЛС 2017, Заграница: игроки, Вилья Давид
Сегодня, 06:58 | Источник: Твиттер MLS | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья забил гол с центра поля в матче МЛС против клуба «Филадельфия Юнион» (2:0).

«Я устал бежать и потому попробовал пробить», — прокомментировал свой гол испанец.

Напомним, Давид Вилья был признан лучшим игроком прошлого сезона МЛС.

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