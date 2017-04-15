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Ройс оправился от травмы

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Боруссия Д, Ройс Марко
Сегодня, 00:56 | Источник: ФК "Боруссия" Д | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс восстановился от мышечной травмы и сможет сыграть в ближайшем поединке Бундеслиги с «Айнтрахтом». Об этом сообщил рулевой «шмелей» Томас Тухель.

«Марко сможет сыграть, возможно, выйдет в старте. Это определенно добавит нам энергии», — сказал Тухель.

Ройс получил травму в поединке с «Байером» (6:2). Это повреждение вывело его из строя на 6 недель.

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