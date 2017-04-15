Дубль Игуаина принес победу «Ювентусу» над «Пескарой»

В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» разобрался с «Пескарой». Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.

Пескара, стадион «Адриатико».

«Пескара» - «Ювентус» - 0:2 (0:2)

Голы: Игуаин 22, 43.

«Пескара»: Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Кода, Бругман (Верре 78), Кулибали, Бруно (Баэбек 68), Мемушай, Капрари, Мунтари (Бенали 58).

Главный тренер: Зденек Земан.

«Ювентус»: Нето, Ругани, Барцальи, Лихтштайнер, Асамоа, Маркизио, Пьянич (Ринкон 46), Куадрадо (Лемина 88), Манджукич, Дибала (Стураро 54), Игуаин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Мунтари 3, Пьянич 12, Кулибали 39, Капрари 59, Кода 89.

Судья: Марко Ди Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.