Рейтинг@Mail.ru

Дубль Игуаина принес победу «Ювентусу» над «Пескарой»

Матч: ПескараПескара0 : 2ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» разобрался с «Пескарой». Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.

Пескара, стадион «Адриатико».

«Пескара» - «Ювентус» - 0:2 (0:2)
Голы: Игуаин 22, 43.

«Пескара»: Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Кода, Бругман (Верре 78), Кулибали, Бруно (Баэбек 68), Мемушай, Капрари, Мунтари (Бенали 58).
Главный тренер: Зденек Земан.

«Ювентус»: Нето, Ругани, Барцальи, Лихтштайнер, Асамоа, Маркизио, Пьянич (Ринкон 46), Куадрадо (Лемина 88), Манджукич, Дибала (Стураро 54), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Мунтари 3, Пьянич 12, Кулибали 39, Капрари 59, Кода 89.

Судья: Марко Ди Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:13
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:13
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:07
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:01
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:59
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:56
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:22 Видео Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» 0
17:58 Видео «Лацио» вырвал ничью у «Дженоа» 16
17:53 Видео «Рома» и «Аталанта» обменялись голами 10
16:33 «Спортинг» Хихон  - «Реал»: стартовые составы 13
16:24 Видео «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» 34
15:32 «Пескара» - «Ювентус»: стартовые составы 0
15:31 Видео «Интер» не сумел удержать победу над «Миланом» 92
13:39 «Тоттенхэм» - «Борнмут»: стартовые составы 3
12:41 «Интер» - «Милан»: стартовые составы 13
12:08 Бундеслига - лидер среди топ-5 лиг Европы по числу голов, забитых в результате контратак 1
все материалы по этой теме
Турниры