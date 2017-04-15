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«Пескара» - «Ювентус»: стартовые составы

Матч: ПескараПескара0 : 2ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А между «Пескарой» и «Ювентусом». 

«Пескара»: Фьорилло, Дзампано, Кода, Кампаньяро, Бираги, Мемушай, Бруно, Мунтари, Кулибали, Бругман, Капрари.

«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Асамоа, Маркизио, пПьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали туринцы.

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