«Пескара» - «Ювентус»: стартовые составы
Сегодня, 15:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А между «Пескарой» и «Ювентусом».
«Пескара»: Фьорилло, Дзампано, Кода, Кампаньяро, Бираги, Мемушай, Бруно, Мунтари, Кулибали, Бругман, Капрари.
«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Асамоа, Маркизио, пПьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали туринцы.
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