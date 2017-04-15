«Пескара» - «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А между «Пескарой» и «Ювентусом».

«Пескара»: Фьорилло, Дзампано, Кода, Кампаньяро, Бираги, Мемушай, Бруно, Мунтари, Кулибали, Бругман, Капрари.

«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Асамоа, Маркизио, пПьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали туринцы.