Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Ла Лиги между хихонским «Спортингом» и «Реалом».

«Спортинг» Хихон: Куэльяр, Бабен, Мере, Кастельяно, Аморебиетта, Лопес, Кармона, Альварес, Весга, Гомес, Чоп.

«Реал»: Касилья, Данило, Рамос, Начо, Коэнтрау, Ковачич, Хамес, Иско, Васкес, Мората, Асенсио.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали «сливочные».