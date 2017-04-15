«Спортинг» Хихон - «Реал»: стартовые составы
Сегодня, 16:33 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Ла Лиги между хихонским «Спортингом» и «Реалом».
«Спортинг» Хихон: Куэльяр, Бабен, Мере, Кастельяно, Аморебиетта, Лопес, Кармона, Альварес, Весга, Гомес, Чоп.
«Реал»: Касилья, Данило, Рамос, Начо, Коэнтрау, Ковачич, Хамес, Иско, Васкес, Мората, Асенсио.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали «сливочные».
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Уверен, что этот состав может обыграть любую топ команду. Есть же еще Пепе и Варан)
Удачи сливкам.