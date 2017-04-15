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«Спортинг» Хихон  - «Реал»: стартовые составы

Матч: СпортингСпортинг2 : 1РеалРеал
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:33 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Ла Лиги между хихонским «Спортингом» и «Реалом». 

«Спортинг» Хихон: Куэльяр, Бабен, Мере, Кастельяно, Аморебиетта, Лопес, Кармона, Альварес, Весга, Гомес, Чоп.

«Реал»: Касилья, Данило, Рамос, Начо, Коэнтрау, Ковачич, Хамес, Иско, Васкес, Мората, Асенсио.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали «сливочные».

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