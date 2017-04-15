Рейтинг@Mail.ru

«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» разобрался с «Борнмутом».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лэйн» 

«Тоттенхэм»  – «Борнмут» – 4:0 (2:0)
Голы: Дембеле 16, Сон 19, Кейн 48, Янссен 90+3

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сон, Эриксен (Янссен 87), Алли (Сиссоко 84), Кейн (Ваньяма 78).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Борнмут»: Боруц, Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс, Уилшир (Л. Кук 57), Артер, Станислас (Фрэйзер 69), Пью, Афобе (Муссе 77), Кинг.
Главный тренер: Эдди Хоу.

Предупреждения: Фрэйзер 71

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:21
ответ пользователю Galaxy real way (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:21
ответ пользователю cannongun (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:08
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:54
ответ пользователю ст_прапорщик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:41
ответ пользователю Galaxy real way (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:32
ответ пользователю Михаил Черноокий (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  1
311
Сегодня 17:21
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:08, редактировал Сегодня 17:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:57
ответ пользователю alexov222 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:51
, чтобы видеть комментарии
  0
DXTK [NITRO]
Сегодня 16:48, редактировал Сегодня 16:49
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:46
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:45, редактировал Сегодня 18:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:41
ответ пользователю The Frei (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:38
ответ пользователю 3ton (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:38
ответ пользователю 3ton (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:22 Видео Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» 0
17:58 Видео «Лацио» вырвал ничью у «Дженоа» 16
17:53 Видео «Рома» и «Аталанта» обменялись голами 10
16:33 «Спортинг» Хихон  - «Реал»: стартовые составы 13
15:32 «Пескара» - «Ювентус»: стартовые составы 0
15:31 Видео «Интер» не сумел удержать победу над «Миланом» 92
13:39 «Тоттенхэм» - «Борнмут»: стартовые составы 3
12:41 «Интер» - «Милан»: стартовые составы 13
12:08 Бундеслига - лидер среди топ-5 лиг Европы по числу голов, забитых в результате контратак 1
Вчера
23:38 Видео Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже» 10
все материалы по этой теме
Турниры