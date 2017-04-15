«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» разобрался с «Борнмутом».
Лондон, стадион «Уайт Харт Лэйн»
«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 4:0 (2:0)
Голы: Дембеле 16, Сон 19, Кейн 48, Янссен 90+3
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сон, Эриксен (Янссен 87), Алли (Сиссоко 84), Кейн (Ваньяма 78).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Борнмут»: Боруц, Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс, Уилшир (Л. Кук 57), Артер, Станислас (Фрэйзер 69), Пью, Афобе (Муссе 77), Кинг.
Главный тренер: Эдди Хоу.
Предупреждения: Фрэйзер 71
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Вакантными, пока, остаются места №№ 3,4.
Правда, МЮ может выручить с пятой путевкой в ЛЧ.
\свалите отсюда и не воняйте
Точно не про ТТХ.
Плохо для вас то, что чемпионами вы можете и не стать.
Вот тогда лучше удаляйте свои аккаунты с соккера)))))))))
Говорил о Спартаке, а как будто о ТТХ.