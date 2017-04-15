«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»

В поединке 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» разобрался с «Борнмутом».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лэйн»

«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 4:0 (2:0)

Голы: Дембеле 16, Сон 19, Кейн 48, Янссен 90+3

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сон, Эриксен (Янссен 87), Алли (Сиссоко 84), Кейн (Ваньяма 78).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Борнмут»: Боруц, Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс, Уилшир (Л. Кук 57), Артер, Станислас (Фрэйзер 69), Пью, Афобе (Муссе 77), Кинг.

Главный тренер: Эдди Хоу.

Предупреждения: Фрэйзер 71

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.