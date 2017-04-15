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«Рома» и «Аталанта» обменялись голами

Матч: РомаРома1 : 1АталантаАталанта
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 32-го тура Серии А «Рома» не смогла переиграть «Аталанту». Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.

Рим, стадион «Олимпико».

«Рома» - «Аталанта» - 1:1 (0:1)
Голы: Джеко 50Куртич 22.

«Рома»: Щесны, Манолас (Бруно Перес 46), Мариу Руй, Рюдигер, Фасио, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави 78), Салах, Стротман, Перотти (Тотти 87), Джеко.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Кальдара, Кессиэ, Куртич (Кабесас 68), Кристанте (Д'Алессандро 54), Конти, Фройлер, Масьелло, Петанья (Палоски 84).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Куртич 23, Хатебур 42, Голлини 71, Мариу Руй 72, Рюдигер 87.

Судья: Пьеро Джакомелли.

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