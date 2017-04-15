«Рома» и «Аталанта» обменялись голами
Сегодня, 17:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 32-го тура Серии А «Рома» не смогла переиграть «Аталанту». Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.
Рим, стадион «Олимпико».
«Рома» - «Аталанта» - 1:1 (0:1)
Голы: Джеко 50 — Куртич 22.
«Рома»: Щесны, Манолас (Бруно Перес 46), Мариу Руй, Рюдигер, Фасио, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави 78), Салах, Стротман, Перотти (Тотти 87), Джеко.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Кальдара, Кессиэ, Куртич (Кабесас 68), Кристанте (Д'Алессандро 54), Конти, Фройлер, Масьелло, Петанья (Палоски 84).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Куртич 23, Хатебур 42, Голлини 71, Мариу Руй 72, Рюдигер 87.
Судья: Пьеро Джакомелли.
Другие материалы по теме:
18:22 Видео Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» 0
17:58 Видео «Лацио» вырвал ничью у «Дженоа» 16
16:24 Видео «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» 34
15:31 Видео «Интер» не сумел удержать победу над «Миланом» 92
Вчера
23:38 Видео Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже» 10
Или войдите через