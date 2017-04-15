«Рома» и «Аталанта» обменялись голами

В матче 32-го тура Серии А «Рома» не смогла переиграть «Аталанту». Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.

Рим, стадион «Олимпико».

«Рома» - «Аталанта» - 1:1 (0:1)

Голы: Джеко 50 — Куртич 22.

«Рома»: Щесны, Манолас (Бруно Перес 46), Мариу Руй, Рюдигер, Фасио, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави 78), Салах, Стротман, Перотти (Тотти 87), Джеко.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Кальдара, Кессиэ, Куртич (Кабесас 68), Кристанте (Д'Алессандро 54), Конти, Фройлер, Масьелло, Петанья (Палоски 84).

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Куртич 23, Хатебур 42, Голлини 71, Мариу Руй 72, Рюдигер 87.

Судья: Пьеро Джакомелли.