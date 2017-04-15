«Манчестер Сити» отправил 3 мяча в ворота «Саутгемптона»
В матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» расправился с «Саутгемптоном».
Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри».
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:0)
Голы: Компани 54, Сане 78, Агуэро 81.
«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Лонг 60; Родригес 82), Редмонд, Дэвис, Габбьядини (Буфаль 60), Хейбьерг.
Главный тренер: Клод Пюэль.
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Компани, Клиши, Навас, Туре, Фернандиньо, Сильва (Сабалета 81), де Брюйне, Сане (Стерлинг,86), Агуэро (Ихеаначо 89).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Хейбьерг 31, Дэвис 37, Соареш 41.
Судья: Нил Суорбрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которогй Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Ранее в этом туре «Тоттенхэм» отправил 4 безответных мяча в ворота «Борнмута».
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