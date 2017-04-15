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«Манчестер Сити» отправил 3 мяча в ворота «Саутгемптона»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон0 : 3Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» расправился с «Саутгемптоном».

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри».

«Саутгемптон» - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:0)
Голы: Компани 54, Сане 78, Агуэро 81.

«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Лонг 60; Родригес 82), Редмонд, Дэвис, Габбьядини (Буфаль 60), Хейбьерг.
Главный тренер: Клод Пюэль.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Компани, Клиши, Навас, Туре, Фернандиньо, Сильва (Сабалета 81), де Брюйне, Сане (Стерлинг,86), Агуэро (Ихеаначо 89).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Хейбьерг 31, Дэвис 37, Соареш 41.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которогй Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Ранее в этом туре «Тоттенхэм» отправил 4 безответных мяча в ворота «Борнмута».

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