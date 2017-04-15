«Атлетико» разгромил «Осасуну» и не забил 2 пенальти за 2 минуты

В матче 32-го тура Примеры «Атлетико» уверенно переиграл «Осасуну». Могли «матрасники» выигрывать еще крупнее, но гостей дважды спас Сальваторе Сиригу, который был арендован у ПСЖ.

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон».

«Атлетико» - «Осасуна» - 3:0 (1:0)

Голы: Феррейра-Карраско 30, 47, Филипе Луис 61.

«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Филипе Луис (Савич 67), Люка Эрнандес, Гайтан (Черчи 76), Феррейра Карраско, Корреа, Партей, Хуанфран, Ф. Торрес (Тиагу 72).

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Осасуна»: Сиригу, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Клерк (Буньюэль 57), Олавиде (де ла Куэвас 57), Санхурхо, Чаушич, Беренгер, Тьенса (Торрес 77), Леон, Кодро.

Главный тренер: Петар Васильевич.

Предупреждения: Хименес 25, Кодро 43, Санхурхо 54, Сиригу 88, Фуэнтес 90, де ла Куэвас 90.

На 89-й минуте Феррейра-Карраско не реализовал пенальти (вратарь)

На 90-й минуте Партей не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Марио Мелеро Лопес.