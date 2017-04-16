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Симеоне: «Я не могу назвать причину, по которой „Атлетико“ не реализует пенальти»

Матч: АтлетикоАтлетико3 : 0ОсасунаОсасуна
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего
Сегодня, 08:23 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поединка 32-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:0) не знает, как можно объяснить безалаберное отношение «матрасников» к пробитию пенальти: игроки мадридского клуба не реализовали в текущем сезоне 8 одиннадцатиметровых из 13, в том числе дважды промахнулись с «точки» в отчетном матче:

«Я не могу назвать причину, по которой мы не реализуем пенальти. Это сложно, тут все зависит от индивидуального исполнения".

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