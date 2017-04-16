Симеоне: «Я не могу назвать причину, по которой „Атлетико“ не реализует пенальти»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поединка 32-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:0) не знает, как можно объяснить безалаберное отношение «матрасников» к пробитию пенальти: игроки мадридского клуба не реализовали в текущем сезоне 8 одиннадцатиметровых из 13, в том числе дважды промахнулись с «точки» в отчетном матче:

«Я не могу назвать причину, по которой мы не реализуем пенальти. Это сложно, тут все зависит от индивидуального исполнения".