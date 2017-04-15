Щесны: «Кажется, чемпионат Италии закончился»
Вчера, 22:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер «Ромы» Войцех Щесны после ничейного результата с «Аталантой» (1:1) признал, что догнать лидирующий «Ювентус» практически невозможно. За 6 туров до финиша римляне отстают от «Юве» на 8 очков.
«Мы знаем, что „Ювентус“ не растеряет 8 очков преимущества. Нужно побеждать во всех оставшихся матчах и завоевывать этот мини-трофей - второе место. Кажется, чемпионат Италии закончился.
Мы проводим хороший сезон, но делаем ошибки в решающих матчах. Так было и в дуэли с „Лионом“, и с „Лацио“. Это наша вина, нужно взять на себя ответственность и стать лучше. На данный момент завоевание второго места становится важным для нашего клуба».
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Сколько вам этих пенальти не ставили посчитай, сколько ваших костоломов не удаляли?
Да и какие вы пенальти хотите, когда в атаку 2,5 раза за матч ходите, а в остальное время лупите на шару из-за пределов штрафной?
Единственная пенка с Уфой да и ты левая)
Ну а по-поводу "кабинета" смешное ещё больше, учитывая, что Федун является официальным "спонсором" судейского корпуса РФС.
И да, как ты объяснишь, что Федун везде с Мутко появляется? Даже в Грозном с трапа самолёта вместе сходили)
Причем закончился раз и навсегда из-за победы в нем красно-белого середняка...