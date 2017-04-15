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Щесны: «Кажется, чемпионат Италии закончился»

Матч: РомаРома1 : 1АталантаАталанта
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Щесны Войцех
Вчера, 22:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны после ничейного результата с «Аталантой» (1:1) признал, что догнать лидирующий «Ювентус» практически невозможно. За 6 туров до финиша римляне отстают от «Юве» на 8 очков.

«Мы знаем, что „Ювентус“ не растеряет 8 очков преимущества. Нужно побеждать во всех оставшихся матчах и завоевывать этот мини-трофей - второе место. Кажется, чемпионат Италии закончился.

Мы проводим хороший сезон, но делаем ошибки в решающих матчах. Так было и в дуэли с „Лионом“, и с „Лацио“. Это наша вина, нужно взять на себя ответственность и стать лучше. На данный момент завоевание второго места становится важным для нашего клуба».

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