Монтелла: «„Интер“ тянул время последние 25 минут встречи»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги матча 32-го тура Серии А против «Интера» (2:2):

«„Интер“ тянул время последние 25 минут встречи. Арбитр заметил это и добавил адекватное количество минут.

Четвертый судья сказал нам, что вместо пяти добавленных минут будет сыграно шесть. Но соперник часто тянул время, Орсато отлично справился со своей работой.

В первые 30 минут первого тайма моя команда играла великолепно, но нам стоило лучше распорядиться имевшимися моментами и быстрее перемещать мяч. За последние 15 минут первого тайма мы пропустили дважды. Было бы невероятно, если бы мы проиграли этот матч.

После перерыва мы классно отреагировали. Отыграть два мяча в дерби - это нечто особенное. Теперь я понимаю радость игроков „Интера“ после нашего первого матча с ними».