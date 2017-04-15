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Монтелла: «„Интер“ тянул время последние 25 минут встречи»

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Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Монтелла Винченцо
Сегодня, 17:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги матча 32-го тура Серии А против «Интера» (2:2):

«„Интер“ тянул время последние 25 минут встречи. Арбитр заметил это и добавил адекватное количество минут.

Четвертый судья сказал нам, что вместо пяти добавленных минут будет сыграно шесть. Но соперник часто тянул время, Орсато отлично справился со своей работой.

В первые 30 минут первого тайма моя команда играла великолепно, но нам стоило лучше распорядиться имевшимися моментами и быстрее перемещать мяч. За последние 15 минут первого тайма мы пропустили дважды. Было бы невероятно, если бы мы проиграли этот матч.

После перерыва мы классно отреагировали. Отыграть два мяча в дерби - это нечто особенное. Теперь я понимаю радость игроков „Интера“ после нашего первого матча с ними».

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