Почеттино: «Если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что «Челси» окажется под серьезным давлением в матче 33-го тура АПЛ с МЮ. Накануне «шпоры» разгромили «Борнмут» (4:0) и приблизились к «синим» на расстояние в 4 очка, но у лондонцев в запасе выезд на «Олд Траффорд».

«Наша задача была получить три очка. Теперь, если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке.

„Челси“ будет под давлением, ведь им нужно побеждать на „Олд Траффорд“, где лондонцам придется очень тяжело.

Будет просто фантастика, если разрыв в 4 очка сохранится после матча в Манчестере».