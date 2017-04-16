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Почеттино: «Если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио
Сегодня, 00:39 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что «Челси» окажется под серьезным давлением в матче 33-го тура АПЛ с МЮ. Накануне «шпоры» разгромили «Борнмут» (4:0) и приблизились к «синим» на расстояние в 4 очка, но у лондонцев в запасе выезд на «Олд Траффорд».

«Наша задача была получить три очка. Теперь, если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке.

„Челси“ будет под давлением, ведь им нужно побеждать на „Олд Траффорд“, где лондонцам придется очень тяжело.

Будет просто фантастика, если разрыв в 4 очка сохранится после матча в Манчестере».

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