Почеттино: «Если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио
Сегодня, 00:39 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что «Челси» окажется под серьезным давлением в матче 33-го тура АПЛ с МЮ. Накануне «шпоры» разгромили «Борнмут» (4:0) и приблизились к «синим» на расстояние в 4 очка, но у лондонцев в запасе выезд на «Олд Траффорд».
«Наша задача была получить три очка. Теперь, если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке.
„Челси“ будет под давлением, ведь им нужно побеждать на „Олд Траффорд“, где лондонцам придется очень тяжело.
Будет просто фантастика, если разрыв в 4 очка сохранится после матча в Манчестере».
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Я так понял главное этого не делать на ветках Цска))).
МЮ - 0:1
Ливерпуль - 0:2, 1:1
МС - 2:2, 2:0
Арсенал - 1:1
Лестер - 1:1
2 победы, 4 ничьих, 3 поражения. А с Лестером, МЮ и Арсеналом еще играть осталось.
Надеюсь куры не увидят мой комент.