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Зидан: «Я очень доволен Иско»

Матч: СпортингСпортинг2 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Иско, Зидан Зинедин
Вчера, 22:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника команды Иско, который своим дублем сегодня принес победу «сливочным» в поединке с хихонским «Спортингом» (3:2).

«Иско провел большой матч и принес нам победу. Он сделал результат, я очень им доволен.

У меня в команде 24 игрока. Понятно, что какие-то большие футболисты всегда будут не попадать в состав. Таков футбол, всегда приходится принимать жесткие решения, но Иско в очередной раз показал, что он является отличным футболистом.

Было обидно пропустить 2 гола после двух атак, но в конечном итоге справедливость восторжествовала».

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