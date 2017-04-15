Зидан: «Я очень доволен Иско»
Вчера, 22:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника команды Иско, который своим дублем сегодня принес победу «сливочным» в поединке с хихонским «Спортингом» (3:2).
«Иско провел большой матч и принес нам победу. Он сделал результат, я очень им доволен.
У меня в команде 24 игрока. Понятно, что какие-то большие футболисты всегда будут не попадать в состав. Таков футбол, всегда приходится принимать жесткие решения, но Иско в очередной раз показал, что он является отличным футболистом.
Было обидно пропустить 2 гола после двух атак, но в конечном итоге справедливость восторжествовала».
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А Спортинг борется за выживание, поэтому они мотивированы!
А так, норм вышло у Зидана!
Иско очень классно играл! Как возил игроков Спортинга, это очень четко было
Тупо отскок на последних минутах,за счет Иско.
Такие матчи нужно громить в один огород в середине тайма...
Один Хамес с Иско,стоят большечем весь хихон Карл.