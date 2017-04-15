Зидан: «Я очень доволен Иско»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника команды Иско, который своим дублем сегодня принес победу «сливочным» в поединке с хихонским «Спортингом» (3:2).

«Иско провел большой матч и принес нам победу. Он сделал результат, я очень им доволен.

У меня в команде 24 игрока. Понятно, что какие-то большие футболисты всегда будут не попадать в состав. Таков футбол, всегда приходится принимать жесткие решения, но Иско в очередной раз показал, что он является отличным футболистом.

Было обидно пропустить 2 гола после двух атак, но в конечном итоге справедливость восторжествовала».