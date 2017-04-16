Рейтинг@Mail.ru

Роналдиньо: «Думаю, „Барселона“ сможет отыграться в поединке с „Ювентусом“»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Роналдиньо
Сегодня, 04:17 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Барселоны» и ПСЖ Роналдиньо полагает, что каталонский клуб сможет отыграться после поражения от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3):

«Думаю, что „Барселона“ сможет отыграться. Это будет очень трудно, но я думаю, они смогут это сделать. В такие моменты великие игроки просыпаются, чтобы решить судьбу противостояния».

Бразилец также прокомментировал победу сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов над ПСЖ, когда после выездного поражения (0:4) дома «Барселона» смогла выиграть со счётом 6:1 и выйти в четвертьфинал турнира:

«Это была потрясающая игра, исторический матч. Мне повезло в том, что я играл за оба клуба, а сейчас являюсь послом „Барселоны“. Этот удивительный поединок люди запомнят надолго».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:39 Почеттино: «Если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке» 9
Вчера
22:57 Зидан: «Я очень доволен Иско» 8
22:39 Щесны: «Кажется, чемпионат Италии закончился» 12
17:02 Монтелла: «„Интер“ тянул время последние 25 минут встречи» 11
16:10 Петржела: «В„Зените“ каждый хотел, чтобы его зарплата была выше, чем у другого» 43
15:41 Погба: «Канте может бегать за одиннадцатерых» 17
14:32 Рамос: «Мог стать матадором, но мама убедила меня заниматься футболом» 13
14:21 Эдмилсон: «Ответный матч с „Ювентусом“ - личный вызов для Месси» 31
13:23 Почеттино: «У меня хорошие отношения с Моратой» 3
12:37 Кандрева: «В матче с „Миланом“ вы увидите злой „Интер“» 12
все материалы по этой теме
Турниры