Роналдиньо: «Думаю, „Барселона“ сможет отыграться в поединке с „Ювентусом“»

Бывший игрок «Барселоны» и ПСЖ Роналдиньо полагает, что каталонский клуб сможет отыграться после поражения от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3):

«Думаю, что „Барселона“ сможет отыграться. Это будет очень трудно, но я думаю, они смогут это сделать. В такие моменты великие игроки просыпаются, чтобы решить судьбу противостояния».

Бразилец также прокомментировал победу сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов над ПСЖ, когда после выездного поражения (0:4) дома «Барселона» смогла выиграть со счётом 6:1 и выйти в четвертьфинал турнира:

«Это была потрясающая игра, исторический матч. Мне повезло в том, что я играл за оба клуба, а сейчас являюсь послом „Барселоны“. Этот удивительный поединок люди запомнят надолго».