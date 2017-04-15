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Петржела: «В„Зените“ каждый хотел, чтобы его зарплата была выше, чем у другого»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Зенит, Петржела Властимил
Сегодня, 16:10 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что когда контрольный пакет акций клуба из Санкт-Петербурга приобрело ОАО «Газпром», на первое место у игроков вышли деньги, а не результаты:

«Правда ли, что отдельные игроки за моей спиной ходили к Фурсенко и жаловались на меня? Не знаю, может быть. Все журналисты мне говорили, что игроки ходили к нему за деньгами. Как только в команду приходила новая звезда, они бежали к Фурсенко и просили поднять им зарплату. Даже если это правда, то вините в этом его. Хороший президент никогда не позволит игрокам разговаривать за спиной у тренера. В Чехии бы его сразу же уволили.

После того, как пришел „Газпром“, все начало меняться. В команде появились большие деньги, футболисты начали играть только для себя - чтобы зарплата была выше, чем у другого. Спортивный интерес начал подменяться денежным. Помню, когда пришел новый игрок, Эрик Хаген, капитан сборной Норвегии, все ходили к руководству и узнавали, сколько он получает. Все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату. Ни в одной команде такого не видел».

Ранее Петржела поставил под сомнение профессионализм игроков нынешнего «Зенита».

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