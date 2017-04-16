Рейтинг@Mail.ru

Хавбек «Эвертона» Баркли может перебраться на «Олд Траффорд»

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Баркли Росс
Сегодня, 10:43 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» намерен побороться за подписание полузащитника «Эвертона» Росса Баркли грядущим летом.

Накануне главный тренер «ирисок» Рональд Куман поставил 23-летнему игроку ультиматум: либо тот продлевает контракт с мерсисайдцами, либо клуб будет вынужден его продать. По слухам, «Эвертон» готов платить Баркли около 100 тысяч фунтов в неделю.

Также отмечается, что рулевой МЮ Жозе Моуриньо является поклонником таланта хавбека и пытался приобрести его еще два года тому назад, когда работал в «Челси». Сообщается, что тогда лондонский клуб предлагал «Эвертону» за Баркли 35 млн фунтов, однако «ирисок» это предложение не устроило.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
14:06 Слухи Китайский клуб предлагает Санчесу контракт с окладом в 400 тысяч фунтов в неделю 10
11:46 Слухи Балаге: «„Реал“ готов продать Хамеса Родригеса за 35 млн евро» 54
10:04 Слухи МЮ готов выложить 160 млн фунтов за Гризманна и Лукаку 54
08:39 Слухи В «Барселоне» ищут возможную замену Неймару 112
06:39 Слухи Помимо Мбаппе «Интер» хочет переманить из «Монако» Бернарду Силву и Жардима 4
06:16 Слухи Паулиньо заинтересовал «Барселону» и «Баварию» 4
05:58 Слухи «Милан» хочет приобрести Фабрегаса, Лоренцо Пеллегрини и Бальде Кейта 5
04:38 Слухи Маскерано, Матьё и Туран летом покинут «Барселону» 11
01:53 Слухи Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале» 4
14 апреля 2017
12:13 Слухи «Лестер» готов установить личный трансферный рекорд 12
все материалы по этой теме
Турниры