Хавбек «Эвертона» Баркли может перебраться на «Олд Траффорд»
Сегодня, 10:43 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» намерен побороться за подписание полузащитника «Эвертона» Росса Баркли грядущим летом.
Накануне главный тренер «ирисок» Рональд Куман поставил 23-летнему игроку ультиматум: либо тот продлевает контракт с мерсисайдцами, либо клуб будет вынужден его продать. По слухам, «Эвертон» готов платить Баркли около 100 тысяч фунтов в неделю.
Также отмечается, что рулевой МЮ Жозе Моуриньо является поклонником таланта хавбека и пытался приобрести его еще два года тому назад, когда работал в «Челси». Сообщается, что тогда лондонский клуб предлагал «Эвертону» за Баркли 35 млн фунтов, однако «ирисок» это предложение не устроило.
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