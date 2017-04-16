Хавбек «Эвертона» Баркли может перебраться на «Олд Траффорд»

По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» намерен побороться за подписание полузащитника «Эвертона» Росса Баркли грядущим летом.

Накануне главный тренер «ирисок» Рональд Куман поставил 23-летнему игроку ультиматум: либо тот продлевает контракт с мерсисайдцами, либо клуб будет вынужден его продать. По слухам, «Эвертон» готов платить Баркли около 100 тысяч фунтов в неделю.

Также отмечается, что рулевой МЮ Жозе Моуриньо является поклонником таланта хавбека и пытался приобрести его еще два года тому назад, когда работал в «Челси». Сообщается, что тогда лондонский клуб предлагал «Эвертону» за Баркли 35 млн фунтов, однако «ирисок» это предложение не устроило.