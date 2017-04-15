Балаге: «„Реал“ готов продать Хамеса Родригеса за 35 млн евро»

Известный испанский журналист Гильем Балаге полагает, что «Реал» готов расстаться с полузащитником Хамесом Родригесом:

«„Реал“ хочет продать Хамеса, и их устроит сумма порядка 35 млн евро.

„Манчестер Юнайтед“ и „Ливерпуль“ заинтересованы в услугах колумбийца, и, думаю, у манкунианцев есть в этом плане преимущество, ведь Жорже Мендеш является агентом Хамеса (также агент главного тренера МЮ Жозе Моуриньо прим. ред.).

Но Италия тоже вариант. Одно можно сказать точно: „Реал“ хочет расстаться с игроком, а он сам изучает возможные варианты».

Сам хавбек недавно заявлял, что хочет остаться в «Реале» до конца карьеры.