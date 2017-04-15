Балаге: «„Реал“ готов продать Хамеса Родригеса за 35 млн евро»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Родригес Хамес
Сегодня, 11:46 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Известный испанский журналист Гильем Балаге полагает, что «Реал» готов расстаться с полузащитником Хамесом Родригесом:
«„Реал“ хочет продать Хамеса, и их устроит сумма порядка 35 млн евро.
„Манчестер Юнайтед“ и „Ливерпуль“ заинтересованы в услугах колумбийца, и, думаю, у манкунианцев есть в этом плане преимущество, ведь Жорже Мендеш является агентом Хамеса (также агент главного тренера МЮ Жозе Моуриньо прим. ред.).
Но Италия тоже вариант. Одно можно сказать точно: „Реал“ хочет расстаться с игроком, а он сам изучает возможные варианты».
Сам хавбек недавно заявлял, что хочет остаться в «Реале» до конца карьеры.
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один из лидеров сборной и Монако
переходит за 80 млн. в Реал и губит карьеру
за его и 30млн. жалко давать
зачем покупать игрока за такую сумму , чтобы на лавке сидел
что он Реалу сделал ?
такое талантище было
один из лидеров сборной и Монако
переходит за 80 млн. в Реал и губит карьеру
за его и 30млн. жалко давать
зачем покупать игрока за такую сумму , чтобы на лавке сидел
что он Реалу сделал ?
такое талантище было
Не будут они играть больше на статистику старого португальца.
Тут купили за 80, отдают за 35
Балаге иди проспись .
один из лидеров сборной и Монако
переходит за 80 млн. в Реал и губит карьеру
за его и 30млн. жалко давать
зачем покупать игрока за такую сумму , чтобы на лавке сидел
что он Реалу сделал ?
такое талантище было