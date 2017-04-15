Китайский клуб предлагает Санчесу контракт с окладом в 400 тысяч фунтов в неделю

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Поднебесной.

Судя по всему, «канониры» не готовы продлевать контракт с чилийцем на его условиях (игрок желает получать 300 тысяч фунтов в неделю), а это значит, что летом, Санчес, вероятно, сменит клубную прописку.

В Англии в услугах футболиста могут быть заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити», однако в Китае нападающий сможет получать куда больше.

Сообщается, что один из клубов китайской Суперлиги готов платить чилийцу 400 тысяч фунтов в неделю.