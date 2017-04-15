Китайский клуб предлагает Санчесу контракт с окладом в 400 тысяч фунтов в неделю
Сегодня, 14:06 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Поднебесной.
Судя по всему, «канониры» не готовы продлевать контракт с чилийцем на его условиях (игрок желает получать 300 тысяч фунтов в неделю), а это значит, что летом, Санчес, вероятно, сменит клубную прописку.
В Англии в услугах футболиста могут быть заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити», однако в Китае нападающий сможет получать куда больше.
Сообщается, что один из клубов китайской Суперлиги готов платить чилийцу 400 тысяч фунтов в неделю.
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Рад за развитие экономики Китая, так как с таким количеством народа многие (в том числе Россия) пророчили ей трудную экономическую жизнь. А в итоге рост экономики выше чем у Америки, не говоря уже об России,у которой и роста нету,а заметное снижение. И все благодаря крупным предприятиям которые в разы увеличивают обороты денег в стране.
С "Арсеналом", все равно, ничего ему не светит.
В "Челси" и МС Алексис не сможет заиграть - там есть свои лидеры.
А в Поднебесной назначат главным игроком и будут все играть на него.
Вопрос с зарплатой тоже не самый последний - деньги просто огромные.