«Боруссия» готова обменять Ройса на Гайтана
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Атлетико М, Ройс Марко, Гайтан Николас
Сегодня, 16:41 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, по слухам, хочет покинуть клуб и уже попросил руководство «шмелей» отпустить его летом в другую команду.
Немецкий клуб, в свою очередь, заинтересован в приобретении хавбека «Атлетико» Николаса Гайтана, который после трансфера из «Бенфики» пока так и не оправдал надежд болельщиков. В связи с этим сообщается, что между двумя клубами возможен обмен футболистами.
Стоит отметить, что в услугах Ройса также может быть заинтересован «Арсенал».
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