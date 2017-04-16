«Боруссия» готова обменять Ройса на Гайтана

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, по слухам, хочет покинуть клуб и уже попросил руководство «шмелей» отпустить его летом в другую команду.

Немецкий клуб, в свою очередь, заинтересован в приобретении хавбека «Атлетико» Николаса Гайтана, который после трансфера из «Бенфики» пока так и не оправдал надежд болельщиков. В связи с этим сообщается, что между двумя клубами возможен обмен футболистами.

Стоит отметить, что в услугах Ройса также может быть заинтересован «Арсенал».