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Смолов: «В матче „Спартак“ - „Зенит“ буду болеть за „красно-белых“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Смолов Федор, Рубин 0:1 Краснодар, Спартак -:- Зенит
Сегодня, 15:09 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что победа над «Рубином» в матче 23-го тура РФПЛ стала для него и команды ожидаемой. Игрок также сообщил, на чьей стороне будут его симпатии в поединке «Спартак» - «Зенит», который состоится сегодня.

«Мы давно не проигрывали, поэтому, в принципе, ожидали победу над „Рубином“. К тому же знали, что они не слишком удачно действуют в обороне.

За кого буду болеть в матче „Спартак“ - „Зенит“? Как ни странно, за „Спартак“, потому что мы можем подняться еще выше в таблице».

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