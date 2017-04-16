Смолов: «В матче „Спартак“ - „Зенит“ буду болеть за „красно-белых“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Смолов Федор, Рубин 0:1 Краснодар, Спартак -:- Зенит
Сегодня, 15:09 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что победа над «Рубином» в матче 23-го тура РФПЛ стала для него и команды ожидаемой. Игрок также сообщил, на чьей стороне будут его симпатии в поединке «Спартак» - «Зенит», который состоится сегодня.
«Мы давно не проигрывали, поэтому, в принципе, ожидали победу над „Рубином“. К тому же знали, что они не слишком удачно действуют в обороне.
За кого буду болеть в матче „Спартак“ - „Зенит“? Как ни странно, за „Спартак“, потому что мы можем подняться еще выше в таблице».
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Егоров из-за Саранска. К командам из Москвы и Питера любви быть не должно. А если не будет дополнительных мотиваций, должен отсудить объективно.
А вот повышение уровня слез - неминуемо, готовь зонтик и резиновые сапоги.
За мешок вряд ли и 2% наберется!
А как Дзюба болел за вас, во главе всего "Зенита", когда вы играли со "Спартаком", он рыдал после того, как матч завершился вничью. У него такая любовь к вам, а вы ее разрушаете своими заявлениями. От любви до ненависти один шаг.
Он понимает, что от второго места "Краснодар" отделяет всего шесть очков.
Если "Спартак" выиграет, то шансы попасть в Лигу чемпионов значительно увеличатся.