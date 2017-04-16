Смолов: «В матче „Спартак“ - „Зенит“ буду болеть за „красно-белых“»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что победа над «Рубином» в матче 23-го тура РФПЛ стала для него и команды ожидаемой. Игрок также сообщил, на чьей стороне будут его симпатии в поединке «Спартак» - «Зенит», который состоится сегодня.

«Мы давно не проигрывали, поэтому, в принципе, ожидали победу над „Рубином“. К тому же знали, что они не слишком удачно действуют в обороне.

За кого буду болеть в матче „Спартак“ - „Зенит“? Как ни странно, за „Спартак“, потому что мы можем подняться еще выше в таблице».