Газзаев: «Думаю, что „Зенит“ обыграет „Спартак“»

Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев надеется увидеть «футбольный спектакль» в центральном матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»:

«Очень важный вопрос - судейство должно быть на самом высоком уровне. К сожалению, в последних матчах чемпионата мы больше говорим о судействе, о какой-то предвзятости арбитров, мы обсуждаем только судейство, но не тактические схемы команд, не красивые комбинации и сам футбол. А это топовый матч, где судья не должен допустить ни одной ошибки, он должен так отработать на футбольном поле, чтобы дать игрокам показать все свое футбольное мастерство, ведь искусство любого судьи - быть незаметным и дать футболистам создать футбольный спектакль.

Что касается прогнозов, я думаю, что „Зенит“ обыграет „Спартак“. Учитывая, как складывается концовка чемпионата, можно сказать, что это центральный матч всего сезона, потому что одной команде победа даст возможность практически обеспечить отрыв, который будет сложно отыграть в борьбе за чемпионство, а „Зениту“, чтобы вклиниться в эту борьбу, нужна только победа. Этот матч будет очень интересным, такие игры отличаются особым волевым настроем, напряжением, огромным вниманием болельщиков и специалистов. Такие топовые матчи проводятся на пределе функциональных возможностей, тактического ведения игры и индивидуального мастерства, игроки должны проявить себя с самой лучшей стороны».