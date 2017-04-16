Читатели vs редакция. Прогнозы на матч «Спартак» - «Зенит»

Одна из главных весенних встреч РФПЛ – сражение «Спартака» и «Зенита». «Соккер.ру» вооружился прогнозами редакции и читателей, которые сделали свои ставки на исход битвы.

Читатели

1. Kurtd: тяжёлая победа «Спартака». И москвичи, и питерцы пропустят, но чаще доставать мяч из сетки собственных ворот будет голкипер «Зенита». Не без судейских ошибок матч пройдёт, возможен пенальти в ворота питерцев. Счёт откроет «Спартак», он же его и закроет.

Прогноз: 2-1 в пользу «Спартака» по итогам встречи.

2. ПерекатиПоле: «Зенит» в первом тайме забьет два мяча, «Спартак» - один, причем с «левого» пенальти. Во втором тайме «Зенит» упрочит лидерство до 4:1, но под конец игры снова будет «левый» пенальти. Итоговый счёт 2:4 в пользу самого популярного клуба России.

Прогноз: победа «Зенита» с привычным для «Спартака» счётом 2:4.

3. Trepanator: Результат этого матча трудно спрогнозировать. «Спартак» по спортивным компонентам сильнее. Но всегда может «ошибиться» судья, как это было несколько раз по ходу питерского матча. У «Зенита» нет командной игры, состав не сбалансирован, а уровень самоотдачи низок. У «Спартака» тоже есть минус – мандраж и игра на удержание счета. Но если «Спартак» будет злым, то мы увидим победу «красно-белых».

Прогноз: 3-0 победит «Спартак».

4. Gass09: Насчет хода матча: «Спартак» будет уверенно атаковать и делать результат, пока «Зенит» поставит упор на мастерские падения «бревна» в штрафной площади, игнорируемые арбитром. Промес закинет две банки, и Глушаков похоронит третьей. Это я как эксперт заявляю!

Прогноз: «Спартак» - «Зенит» - 3:0.

5. Bezymniy Ispanec: Сложилось такое впечатление, что «Зенит» проиграл еще до стартового свистка! Абсолютно не виден командный дух. Отсутствие характера и разрозненность на поле и вне его налицо! Лучший (потому что единственный) нападающий команды силен только языком. Главному тренеру практически нет дела, оставят его у руля команды или он получит царскую неустойку. Вечно подающему надежды №9 лично бы я не нашел место в старте ни в одном клубе РФПЛ, а не то что во флагмане, как они сами себя считают, российского футбола. В общем, если не все, то многое ясно. На одном Данни чемпионаты не выигрываются. Отдельные битвы? Может быть, но не сейчас! Возможно, не так уверенно по счету, но по игре вопросов никаких быть не должно!

Прогноз: 2:1 победа хозяев, а после потери очков ЦСКА уже сегодня вечером «Спартак» может смело провозгласить себя Чемпионом!

6. pereletnii: «Спартак» будет играть как всегда жестко и грубо, «Зенит» же сыграет в стиле ответного матча с «Андерлехтом», очень сосредоточенно, зная, что нужно делать.

Прогноз: «Зенит» победит 1-3.

7. Дракон1988: всё вроде бы говорит в пользу «Спартака»: и атмосфера в команде, и своё поле, и игра более сбалансированная, но парадоксы в РФПЛ встречаются нередко. Я бы поставил на результативную ничью, не думаю, что «Спартак» проиграет, к этому нет никаких предпосылок, а вот мировая устроит москвичей. А питерцам в принципе нужнее в этом матче победа, но, пусть и со сверхмотивацией, всё же у «Зенита» в этой игре не получится выиграть.

Прогноз: 2:2.

8. Hasselby: 3-0 в пользу москвичей. Почему? Ну, многие слышали, что если «Зенит» проиграет, то Луческу уйдут. Учитывая недовольство игроков тренером, им будет крайне выгодно проиграть. Разлад в умах игроков не даст им даже создать видимость борьбы. Поэтому 3-0 – это наиболее оптимистичный расклад для «Зенита». «Спартак» верит в себя и тренера, игроки впервые почувствовали себя футболистами. Выиграв этот матч, они получат необходимый энергетический заряд, чтобы, наконец, стать чемпионами.

Прогноз: «Спартак» своего не упустит – 3:0. Луческу уйдет в отставку после поражения.

9. sir-5: «Спартак» уже де-факто чемпион, но долгое ожидание этого, хвалебные речи, принижение соперника всеми возможными способами в СМИ сыграют злую шутку. Трибуны (и гонор) погонят «Спартак» добивать соперника, доказывая всем, что они (как любят все говорить - «чемпион по игре») безупречны. Тут и нарвутся, ибо «Зенит» выше командным классом и на одну игру собраться может. Счёт будет 1-3, с кучей последующих скандалов и оговорок. Единственное, что может сделать счёт другим, так это то, если итальянский штаб плюнет на амбиции и проведёт игру с чисто прагматических позиций. Тогда будет ничья 1-1.

Прогноз: 1:3 в пользу «Зенита»/1:1.

10. Scuderia Ferrari: Как ни странно, для «Зенита» положительным фактором является статус аутсайдера в поединке против лидера чемпионата. С одной стороны будет лидер чемпионата, которому благоволит буквально всё (и даже больше). С другой — «Зенит», который проиграл, казалось бы, всё, что только можно. Но если в «Зените» не потеряна честь и гордость, они будут биться за победу до последнего и смогут поставить соперника в тупик. Разгромить хозяев не получится, а вот выиграть на характере и желании — очень даже.

Прогноз: победа Зенита 2-3.

11. Геннадий Орлов: я считаю, что «Зенит» победит, причем с комфортным счетом, сейчас объясню почему.

Первый фактор: «Зенит», наверное, самый неудобный противник для «Спартака»: в последних десяти встречах «Спартак» одерживал победу лишь дважды

Второй фактор: Луческу находится на грани отставки, и где, как не в матче со «Спартаком», показывать свою профпригодность?

Третий фактор: Отрыв на 8 очков сыграет на руку именно «Зениту», так как «Спартак» находится в зоне комфорта, а «Зениту» кровь из носу нужны очки, чтобы второй год подряд не облажаться и попасть в зону Лиги чемпионов.

Четвертый фактор: Судейский корпус. А ведь давно не помогали судьи «Зениту». Я считаю, что в матче со «Спартаком» «Газпром» поставит «своего» судью (по типу Карасева, Егорова или Иванова).

Исходя из сказанного, я считаю, что даже родные трибуны не помогут «красно-белым».

Прогноз: победа «Зенита» со счетом 1:3.

12. Адвокат 76: У «Спартака» сейчас преимущество в более слаженных командных действиях, в эффективности атак и надежности в обороне. Такие матчи обычно играются, и они проходят на эмоциях, и здесь у «Спартака» преимущество, ведь на фоне истеричного Луческу Каррера выглядит солидным футбольным профессором, а передающееся от тренера к игрокам спокойствие может стоить в этом матче намного дороже тактических заготовок.

Прогноз: 2:1 в пользу «Спартака».

13. Павлюченко 13: Матч будет проходить под диктовку «Спартака». Допускаю даже, что «красно-белые» откроют счет в матче, но в результате слабой игры москвичей на флангах обороны «Зенит» сможет не только отыграться, но и выйти вперед по счету, хотя схема с тремя центральными защитниками частично может решить эту проблему. Но не думаю, что Карерра будет играть в 5 защитников, как в недавнем матче с «Уфой». В общем, «Спартак» погубят ошибки на флангах обороны и плохая реализация моментов.

Прогноз: 1-2, «Зенит» увезет три очка в Питер, с большой вероятностью Дзюба забьет гол.

14. Великие люди болеют за великолепный Удинезе: принципиальность встречи, казалось бы, предполагает яркий и интересный футбол со стороны обеих команд. Но ведь бывает и такое, что в статусных матчах обе команды играют осторожно и закрыто: слишком уж велика цена ошибки. Кроме того, атакующий потенциал «Зенита» явно вызывает сомнение, но и «Спартак» может сыграть без ряда ключевых игроков, либо с этими самыми игроками не в лучшей форме.

Прогноз: ничья 0-0.

15. FC RSM: «Зенит», несмотря на то, что не показывает ту игру, которую ждут от команды, сверхмотивирован и жаждет возобновить чемпионскую интригу. Взять хоть только одного Дзюбу, который приложит все усилия, дабы чемпионство не получил «Спартак» со своей таинственной группой сектантов. Предположу, он и забьёт единственный гол за «Зенит» в этой встрече. Как всегда головой. Но гол будет не единственный в этом матче. «Спартак» очень удачно играет дома, где не выиграл всего только один матч в этом сезоне, проиграв «Уфе». Поддержка трибун и мощное нападение хозяев обязательно воплотится в гол, который забьёт, предположу, Зе Луиш.

Прогноз: 1:1 (голы: Зе Луиш - Дзюба)

Без точного прогноза. не он:

Да утонет армия вражеская, конная и пешая, в красно-белом море.

«Спартак» пополнит копилку тремя очками, ибо культурной столице не до футбола. С судьями вопрос не решен, футболистов лучших продали, оставшихся засуживают даже за пределами газона нового стадиона, который то ли есть, то ли его нет, хотя за такие деньги на нем песок под травой драгоценным должен быть.

Армия падет следующей.

Редакция

1. Дмитрий Отмахов (онлайны)

Если «красно-белые» добьются победы, то вопрос о чемпионстве будет практически снят. Подопечным Мирчи Луческу кровь из носу сегодня нужно побеждать, так как если отставание от «Спартака» не сократить сегодня, то больше вообще может такого шанса «сине-бело-голубым» не представиться. На поле будет много борьбы, скорее всего, игра завершится результативной ничьей.

Прогноз: 1:1.

2. Глеб Васильев (онлайны)

Битва двух столиц обещает быть крайне интересной. Отдаю преимущество сегодняшним хозяевам, которые тактически выглядят сильнее и за счёт данного компонента могут в очередной раз свести игру к нужному результату. «Спартак» не будет резко бросаться вперёд и постарается действовать по сопернику. Возможно, сегодняшняя встреча не станет такой результативной, как предыдущие, но голы будут, и не один.

Прогноз: 2:1 в пользу «красно-белых».

3. Сергей Старчеус (онлайны)

Впервые за долгие годы «Спартак» близок к чемпионству, осталось сделать последний рывок на финишной прямой. Но сыграть предстоит с главными конкурентами, поэтому заблаговременно радоваться не стоит. Матч является чрезвычайно важным для обеих команд, и если «Спартак» оступится сегодня, то никакой трагедии в этом не будет, так как «красно-белые» имеют гандикап в 8 очков. «Зенит» должен побеждать любой ценой, поражение поставит крест на чемпионских амбициях клуба.

Прогноз: 2:3 в пользу «Зенита».

4. Роман Земко (онлайны)

После зимней паузы «Спартак» перестал добиваться результатов в свойственном Каррере итальянском прагматичном стиле. «Красно-белые» дают играть и себе, и сопернику, а «Зенит» отнюдь не рядовая команда РФПЛ, с которой обязательно нужно брать очки. Уверен, что весь негативный фон, царящий вокруг Луческу и его команды в последнее время, пойдет только на пользу «сине-бело-голубым», добавит мотивации, зарядит на борьбу, но и три балла с «Открытие Арены» они не увезут. В конце концов, когда как не сейчас «Спартаку» становиться чемпионом?!

Прогноз: результативная ничья 1:1.

5. Павел Молочный (редактор)

Если абстрагироваться от непредсказуемых мелочей, которые зачастую и решают исход поединка (особенно в таких «жарких» матчах), наиболее вероятным итогом воскресной встречи видится результативная ничья. Учитывая текущее положение «красно-белых», ожидаю, что первым номером будет играть разозлённый последними неудачами «Зенит», которому кровь из носу нужны три очка. Питерцы откроют счёт в первом тайме, но и ответный гол «Спартака» ждать себя не заставит. Предположу, что после перерыва этот сценарий повторится.

Прогноз: 2:2.

6. Роман Мельник (редактор)

Ведущие команды чемпионата встречаются в решающий период сезона. «Зенит» испытывает колоссальное давление - во многом его нагнетали сами петербуржцы. От результата матча зависит не столько исход турнира, сколько престиж «Зенита», который отдаст на поле всё, на что сегодня способен. Как бы бригада Егорова ни справилась с работой, будет много борьбы и столкновений, а потом злободневные споры о судействе. От «Спартака» жду аккуратной, если угодно, академической игры. Могут поймать соперника на контратаках.

Прогноз: ставлю на победу «красно-белых» со счетом 2:1.

7. Антон Белюсь (редактор)

Трудно определить фаворита встречи. У обоих коллективов настрой будет запредельный: на кону стоит многое. Однако это вовсе не означает, что команды будут осторожничать. Жду размена голами.

Прогноз: ничья в пользу «Спартака» - 2:2.

8. Дмитрий Герасимов (редактор)

«Зенит» в последнее время явно находится не в форме, «Спартак» же наоборот. В такой ситуации рассчитывать на положительный исход команде из Санкт-Петербурга не приходится. В лучшем случае удастся добыть ничью, но, скорее всего, на сей раз победа будет за «красно-белыми».

Прогноз: 2:0 в пользу «Спартака».

9. Вадим Багров (автор статей)

В «Зените» согласья меж тренером и игроками нет, но есть матчи, на которые команды не нужно мотивировать, настраивать по-особенному и снабжать хитроумными тактическими заданиями. «Зенит» может воплотить в жизнь принцип «чем хуже – тем лучше», а «Спартак» рискует не справиться с давно забытым статусом фаворита в противостоянии двух столиц.

Прогноз: 1:2 выиграет «Зенит».

10. Александр Чистяков (автор статей)

Есть поединки «вне системы». Встреча «Спартака» с «Зенитом», безусловно, входит в их число. В этом сезоне москвичи под чутким руководством полководца Карреры раскрывают свой потенциал и конвертируют его в набранные очки чуть более чем полностью, в то время как «Зенит» не хочет или не может выжимать из себя максимум. Но в очной схватке с принципиальным соперником питерцы покажут, чего стоят, хотя и не выиграют. В половине из последних восьми встреч «Спартака» и «Зенита» забивалось по 6 мячей. Почему бы не повторить? Только на этот раз голы сложатся не в популярный счет 4:2, а иначе.

Прогноз: невероятная ничья 3:3.

11. Станислав Горин (автор статей)

К футболистам «Зенита» после игры в Москве не будет претензий по самоотдаче, к спартаковцам при Каррере их нет по умолчанию. Думаю, «Спартаку» немного не повезет дотянуться до победы, но и ничья, исходя из реалий турнирной таблицы, - это результат в пользу «красно-белых».

Прогноз: 1:1.