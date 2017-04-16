Тарханов: «Долгое время не могли вскрыть оборону „Томи“»
Сегодня, 17:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги матча, в котором его команда минимально переиграла «Томь»:
«Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. „Томь“ защищалась всей командой. Второй тайм прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу».
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