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Тарханов: «Долгое время не могли вскрыть оборону „Томи“»

Матч: УралУрал1 : 0ТомьТомь
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Тарханов Александр
Сегодня, 17:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги матча, в котором его команда минимально переиграла «Томь»:

«Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. „Томь“ защищалась всей командой. Второй тайм прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу».

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