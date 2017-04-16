Маскерано может перейти в «Галатасарай»

Согласно сообщениям турецкой прессы, полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано готов к переходу в «Галатасарай» и сможет сыграть в чемпионате Турции уже в следующем сезоне.

Источник сообщает о том, что руководство турецкого клуба уже связалось с игроком и переговоры прошли успешно. Хавьеру готовы предложить двухлетний контракт. «Барселона» же, если верить полученной информации, не собирается продолжать сотрудничество с 32-летним футболистом.

После 27 туров «Галатасарай» идет на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Турции.