Маскерано может перейти в «Галатасарай»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Барселона, Маскерано Хавьер
Сегодня, 19:44 | Источник: amkspor.com | Редакция: Роман Мельник
Согласно сообщениям турецкой прессы, полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано готов к переходу в «Галатасарай» и сможет сыграть в чемпионате Турции уже в следующем сезоне.
Источник сообщает о том, что руководство турецкого клуба уже связалось с игроком и переговоры прошли успешно. Хавьеру готовы предложить двухлетний контракт. «Барселона» же, если верить полученной информации, не собирается продолжать сотрудничество с 32-летним футболистом.
После 27 туров «Галатасарай» идет на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Турции.
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