КДК РФС не будет рассматривать эпизод со сломанным носом Кудряшова
Сегодня, 12:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что эпизод матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов», в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос, находится вне компетенции организации.
«Судья (Кирилл Левников - прим. ред.) находился в трех метрах от эпизода, данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил».
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