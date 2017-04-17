КДК РФС не будет рассматривать эпизод со сломанным носом Кудряшова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что эпизод матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов», в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос, находится вне компетенции организации.

«Судья (Кирилл Левников - прим. ред.) находился в трех метрах от эпизода, данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил».