Мончи: «У меня есть много предложений, не только от „Ромы“»

Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи рассказал, что пока не решил, где продолжит свою карьеру. По его словам, на данный момент он склоняется к работе в римской «Роме».

«Я был в „Севилье“ 29 лет, в том числе 17 лет в качестве спортивного директора. Я фанат этого клуба, но мне нужно было сменить обстановку и получить новый опыт.

У меня много предложений, потому что работа в „Севилье“ придает авторитета вашему резюме. Понятно, что мое будущее не связано с Испанией.

Есть предложение от „Ромы“, которая ближе всех ко мне, но это не единственное предложение. Я не буду торопиться с решением».