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Мончи: «У меня есть много предложений, не только от „Ромы“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Рома
Сегодня, 15:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи рассказал, что пока не решил, где продолжит свою карьеру. По его словам, на данный момент он склоняется к работе в римской «Роме».

«Я был в „Севилье“ 29 лет, в том числе 17 лет в качестве спортивного директора. Я фанат этого клуба, но мне нужно было сменить обстановку и получить новый опыт.

У меня много предложений, потому что работа в „Севилье“ придает авторитета вашему резюме. Понятно, что мое будущее не связано с Испанией.

Есть предложение от „Ромы“, которая ближе всех ко мне, но это не единственное предложение. Я не буду торопиться с решением».

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