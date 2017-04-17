Мончи: «У меня есть много предложений, не только от „Ромы“»
Сегодня, 15:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи рассказал, что пока не решил, где продолжит свою карьеру. По его словам, на данный момент он склоняется к работе в римской «Роме».
«Я был в „Севилье“ 29 лет, в том числе 17 лет в качестве спортивного директора. Я фанат этого клуба, но мне нужно было сменить обстановку и получить новый опыт.
У меня много предложений, потому что работа в „Севилье“ придает авторитета вашему резюме. Понятно, что мое будущее не связано с Испанией.
Есть предложение от „Ромы“, которая ближе всех ко мне, но это не единственное предложение. Я не буду торопиться с решением».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через