Гвардиола: «Мне нужно время, чтобы привить команде победный менталитет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что проблемы игроков «горожан» в их головах.

«Нужно время, чтобы привить победный менталитет в сердца и головы игроков. Сильный клуб не может терять столько очков в домашних встречах (у „Сити“ только 8 побед в 15 играх на „Этихад“). Проблема в головах игроков, а не в их мастерстве, оно всегда было».

Также Гвардиола рассыпался в комплиментах английским болельщикам.

«Мы вылетели из Лиги чемпионов от „Монако“, сыграли три сложных матча против „Ливерпуля“, „Арсенала“ и „Челси“ и не выиграли ни одной игры. Однако в игре с „Халлом“ наши болельщики продолжали нас поддерживать. В Испании и Италии такого не происходит, я впервые сталкиваюсь с подобным».