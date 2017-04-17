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Гвардиола: «Мне нужно время, чтобы привить команде победный менталитет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 11:12 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что проблемы игроков «горожан» в их головах.

«Нужно время, чтобы привить победный менталитет в сердца и головы игроков. Сильный клуб не может терять столько очков в домашних встречах (у „Сити“ только 8 побед в 15 играх на „Этихад“). Проблема в головах игроков, а не в их мастерстве, оно всегда было».

Также Гвардиола рассыпался в комплиментах английским болельщикам.

«Мы вылетели из Лиги чемпионов от „Монако“, сыграли три сложных матча против „Ливерпуля“, „Арсенала“ и „Челси“ и не выиграли ни одной игры. Однако в игре с „Халлом“ наши болельщики продолжали нас поддерживать. В Испании и Италии такого не происходит, я впервые сталкиваюсь с подобным».

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