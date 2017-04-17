Чичарито: «Левандовски мог бы хорошо взаимодействовать с Роналду в „Реале“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Байер, Бавария, Реал, Левандовски Роберт, Чичарито, Роналду Криштиану
Сегодня, 11:23 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Байера» Чичарито считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вполне мог бы адаптироваться к игре в «Реале» рядом с Криштиану Роналду.
«Левандовски - футболист мирового класса, который может подстроиться под любую схему игры. Это качество лучших игроков мира. Он мог бы спокойно адаптироваться к игре в „Реале“ вместе с Роналду, как сейчас это делает Бензема».
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Это врятле, оба игрока хотят играть первую скрипку в команде.
Если Реал по своему обыкновению за поляка 100-150 миллионов отвалит - Бавария совершенно спокойно сломает Боруссию и заберёт Обамеянга. И все в выигрыше))
Хотя да, верится в это с трудом, я согласен)
Бензин изжил себя до невозможности.
Ему пора в чемпе Монголии поиграть.
Лично мне в проход Баварии в полуфинал верится больше, чем в выход в 1/2 Реала.