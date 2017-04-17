Чичарито: «Левандовски мог бы хорошо взаимодействовать с Роналду в „Реале“»

Форвард «Байера» Чичарито считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вполне мог бы адаптироваться к игре в «Реале» рядом с Криштиану Роналду.

«Левандовски - футболист мирового класса, который может подстроиться под любую схему игры. Это качество лучших игроков мира. Он мог бы спокойно адаптироваться к игре в „Реале“ вместе с Роналду, как сейчас это делает Бензема».