Хаби Алонсо: «Я чуть не перешел в „Барселону“ из „Ливерпуля“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ливерпуль, Бавария, Алонсо Хаби, Гвардиола Хосеп , Бускетс Серхио
Сегодня, 12:35 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо рассказал, что в свое время он мог перейти в «Барселону». Игрока приглашал тогдашний тренер каталонцев Хосеп Гвардиола, но впоследствии он сделал ставку на Серхио Бускетса.
«Это случилось незадолго до перехода в „Реал“. „Ливерпуль“ хотел продать меня, и Гвардиола проявил интерес. Он хотел подписать меня, поскольку, по его словам, я подходил под его стиль игры. Но Хосеп сомневался, так как в команде появился Бускетс, который обладал задатками топ-футболиста.
Гвардиола выбрал его и не ошибся».
Хаби Алонсо сменил «Ливерпуль» на «Реал» в 2009 году.
Ранее игрок заявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере игрока.
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