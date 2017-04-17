Хаби Алонсо: «Я чуть не перешел в „Барселону“ из „Ливерпуля“»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо рассказал, что в свое время он мог перейти в «Барселону». Игрока приглашал тогдашний тренер каталонцев Хосеп Гвардиола, но впоследствии он сделал ставку на Серхио Бускетса.

«Это случилось незадолго до перехода в „Реал“. „Ливерпуль“ хотел продать меня, и Гвардиола проявил интерес. Он хотел подписать меня, поскольку, по его словам, я подходил под его стиль игры. Но Хосеп сомневался, так как в команде появился Бускетс, который обладал задатками топ-футболиста.

Гвардиола выбрал его и не ошибся».

Хаби Алонсо сменил «Ливерпуль» на «Реал» в 2009 году.

Ранее игрок заявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере игрока.