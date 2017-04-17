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Компани: «Если бы не мой опыт, я бы давно покрылся пылью»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Компани Венсан
Сегодня, 00:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани только 5-го апреля получил возможность провести первый полноценный поединок за год. Однако 31-летнего игрока не сильно огорчает нерегулярная игровая практика:

«Я бы давным-давно сдался и покрылся пылью, если бы мне каждый раз приходилось возвращаться на поле и заново привыкать с каждой новой игре. Но мне повезло, в свое время я получил колоссальный опыт. Неважно, в каком физическом состоянии я нахожусь. Я просто знаю, что мне нужно делать и умею организовывать людей вокруг себя, чтобы в итоге всегда добиваться того выступления, которое нужно.

Есть две важные вещи: опыт и вера в себя. Было бы мне 20 лет, я бы просто сломался, не понимая этих важных моментов, но меня окружают хорошие игроки, так что мне очень повезло. Я понимаю принимаемые тренером решения и всегда остаюсь спокойным, думая о следующей игре». 

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