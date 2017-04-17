Конте: «Шансы „Челси“ на чемпионство в АПЛ составляют 50 %»

Наставник «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции заявил, что шансы его команды на чемпионство в Премьер-Лиге составляют 50 %:

«За последнее время мы проиграли дважды - каждая игра разительно отличалась. В матче с „Кристал Пэлас“ мы не заслужили поражения, но с „Манчестер Юнайтед“ - однозначно заслужили. Впереди еще шесть поединков, и исход каждого непредсказуем. Наш шанс выиграть чемпионат составляет 50 %.

Давление - это нормально. Нам в этом плане даже повезло. В прошлом сезоне „Челси“ не испытывал никакого давления и занял 10 место».