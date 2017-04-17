Верратти: «Тиаго Силва - один из двух лучших центральных защитников мира»

Хавбек ПСЖ Марко Верратти рассыпался в комплиментах капитану парижан Тиаго Силве.

«Тиаго Силва - настоящий капитан! Он впечатляет.

Силва - один из двух лучших центрбеков мира наряду с Серхио Рамосом. Можно вспомнить еще Кьеллини и Бонуччи, но они сильны в паре, а Силве все равно, с кем играть».

Контракт Тиаго Силвы с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2020 года.