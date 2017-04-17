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Верратти: «Тиаго Силва - один из двух лучших центральных защитников мира»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Силва Тиаго, Верратти Марко, Рамос Серхио, Кьеллини Джорджо, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 15:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек ПСЖ Марко Верратти рассыпался в комплиментах капитану парижан Тиаго Силве.

«Тиаго Силва - настоящий капитан! Он впечатляет.

Силва - один из двух лучших центрбеков мира наряду с Серхио Рамосом. Можно вспомнить еще Кьеллини и Бонуччи, но они сильны в паре, а Силве все равно, с кем играть».

Контракт Тиаго Силвы с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2020 года.

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