Верратти: «Тиаго Силва - один из двух лучших центральных защитников мира»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Силва Тиаго, Верратти Марко, Рамос Серхио, Кьеллини Джорджо, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 15:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек ПСЖ Марко Верратти рассыпался в комплиментах капитану парижан Тиаго Силве.
«Тиаго Силва - настоящий капитан! Он впечатляет.
Силва - один из двух лучших центрбеков мира наряду с Серхио Рамосом. Можно вспомнить еще Кьеллини и Бонуччи, но они сильны в паре, а Силве все равно, с кем играть».
Контракт Тиаго Силвы с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2020 года.
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