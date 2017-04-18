Годин: «„Лестер“ дал „Атлетико“ бой в Мадриде. Нас ждёт тяжёлая игра»

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин дал комментарий перед ответным матчем с «Лестером» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также высказался о нападающем команды соперника Джейми Варди:

«Мы ждём сложного матча, ведь „Лестер“ играет дома. Соперник дал нам серьёзный бой в Мадриде, и сейчас обе команды ждут примерно того же. Все хотят попасть в полуфинал. Нужно сохранять хладнокровие, но играть с желанием. И мы, и „Лестер“ сосредоточены на своей задаче. Судьбу этой встречи решат мелочи.

Что касается Джейми Варди, он бьётся за каждый мяч и обладает не только физической мощью, но и прекрасной техникой. Опекать его непросто. Варди нельзя предоставлять свободное пространство, в Мадриде у нас получилось это сделать».

Первый матч 1/4 финала ЛЧ завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0.