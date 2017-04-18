Рейтинг@Mail.ru

Годин: «„Лестер“ дал „Атлетико“ бой в Мадриде. Нас ждёт тяжёлая игра»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Годин Диего, Варди Джейми
Сегодня, 03:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин дал комментарий перед ответным матчем с «Лестером» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также высказался о нападающем команды соперника Джейми Варди:

«Мы ждём сложного матча, ведь „Лестер“ играет дома. Соперник дал нам серьёзный бой в Мадриде, и сейчас обе команды ждут примерно того же. Все хотят попасть в полуфинал. Нужно сохранять хладнокровие, но играть с желанием. И мы, и „Лестер“ сосредоточены на своей задаче. Судьбу этой встречи решат мелочи.

Что касается Джейми Варди, он бьётся за каждый мяч и обладает не только физической мощью, но и прекрасной техникой. Опекать его непросто. Варди нельзя предоставлять свободное пространство, в Мадриде у нас получилось это сделать».

Первый матч 1/4 финала ЛЧ завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
14:32 Фото «Бавария» настроена оптимистично относительно здоровья Левандовски, Боатенга и Хуммельса 23
11:02 Озил отклонил предложение на 120 млн евро из Китая 44
16 апреля 2017
15:33 Видео 15-летний «японский Месси» побил рекорд чемпионатов страны 21
14:26 Слухи Месси проигнорирует заседание дисциплинарного комитета ФИФА и не будет извиняться 124
11:54 Видео Швайнштайгер вновь забил за «Чикаго Файр» 14
09:38 Видео Фредерику Юнгбергу - 40 18
09:15 Видео Одноклубник Мовсисяна совместил празднования Роналду и Дибалы после гола 11
08:37 Игуаин - лишь 8-й игрок среди топ-5 лиг Европы в 21 веке, забивший 200 мячей 59
07:03 Марсело: «У игроков „Реала“ нет времени на отдых» 12
05:56 Ракитич: «Игроки „Барселоны“ верят в себя, болельщики тоже могут на нас положиться» 23
все материалы по этой теме
Турниры