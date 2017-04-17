Озил отклонил предложение на 120 млн евро из Китая

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что отклонил шикарное предложение из Китая, поскольку хочет достичь успехов в Европе.

«Я получил предложение из Китая с зарплатой 120 млн евро за 5 лет. Это невероятное количество денег, просто за пределами моего воображения. Тем не менее мне не потребовалось и трех минут, чтобы отказаться.

Я сказал своему агенту, что пока не собираюсь заканчивать карьеру и хочу выигрывать титулы. Не хочу играть в Китае, какие бы деньги там не предлагали», — написал Озил в своей автобиографии.

Ранее сообщалось об интересе к игроку в Турции.