Озил отклонил предложение на 120 млн евро из Китая
Сегодня, 11:02 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что отклонил шикарное предложение из Китая, поскольку хочет достичь успехов в Европе.
«Я получил предложение из Китая с зарплатой 120 млн евро за 5 лет. Это невероятное количество денег, просто за пределами моего воображения. Тем не менее мне не потребовалось и трех минут, чтобы отказаться.
Я сказал своему агенту, что пока не собираюсь заканчивать карьеру и хочу выигрывать титулы. Не хочу играть в Китае, какие бы деньги там не предлагали», — написал Озил в своей автобиографии.
Ранее сообщалось об интересе к игроку в Турции.
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Смотри чаще игру Озила - вопросы отпадут сами собой. И уж тем более бредовые сравнения с Тотти и Сеском.
Фабрегас например чуть старше Озила, но основе Челси спокойно играет.
Успехов в еврокубках ему не видать пока он футболист ФК "ВульваЧ", моложе он тоже не станет, славы и международного признания больше того что есть уже не будет, ждать новых предложений от европейских грандов - БРЕД, а 120 лямов (как ни крути) это 120 лямов.
Или набивает себе цену или это фейк.
турка-дурачок