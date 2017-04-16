15-летний «японский Месси» побил рекорд чемпионатов страны

Нападающий «Токио» Такефуса Кубо, известный в мире как «японский Месси» накануне установил рекорд J-Лиги, став самым молодым автором гола в истории чемпионатов Японии.

Случилось это в матче третьего дивизиона J-Лиги, в котором гол Кубо позволил молодежной команде «Токио» (U-23) с минимальным счетом переиграть «Сересо Осака». На момент взятия ворот Кубо было 15 лет 10 месяцев и 11 дней.

Ранее мы писали о другом вундеркинде - нападающем «Селтика» Карамоко Дембеле.