Фредерику Юнгбергу - 40
Сегодня, 09:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня свой 40-летний юбилей отмечает бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Фредерик Юнгберг.
Также выступал за шведский «Хальмстад», «Вест Хэм», американские «Сиэттл Саундерс» и «Чикаго Файр», шотландский «Селтик», японский «Симидзу С-Палс» и индийский «Мумбаи Сити».
Обладатель Кубка Швеции (1995), чемпион Швеции (1997), чемпион Англии (2001/02, 2003/04), обладатель Кубка Англии (2001/02, 2002/03, 2004/05), обладатель Кубка США (2009), обладатель Кубка Шотландии (2011). Игрок сезона английской Премьер-лиги (2001/02), футболист года в Швеции (2002, 2006).
В прошлом месяце перешел на работу помощником главного тренера в «Вольфсбург».
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