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Месси проигнорирует заседание дисциплинарного комитета ФИФА и не будет извиняться

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: игроки, Аргентина, Месси Лионель
Сегодня, 14:26 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья апелляция должна быть рассмотрена в штаб-квартире ФИФА 4 мая, судя по всему, не горит желанием присутствовать на этом мероприятии.

Сообщается, что игрок не планирует посещать заседание дисциплинарного комитета в Цюрихе, где от него ждут извинений за оскорбление лайнсмена в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Чили.

По слухам, четырехматчевую дисквалификацию Месси готовы сократить до двух поединков, если он раскается в содеянном, однако, по информации источника, аргентинец готов смириться с любым решением и намерен оставаться принципиальным в данном вопросе.

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