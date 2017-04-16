Месси проигнорирует заседание дисциплинарного комитета ФИФА и не будет извиняться
Сегодня, 14:26 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья апелляция должна быть рассмотрена в штаб-квартире ФИФА 4 мая, судя по всему, не горит желанием присутствовать на этом мероприятии.
Сообщается, что игрок не планирует посещать заседание дисциплинарного комитета в Цюрихе, где от него ждут извинений за оскорбление лайнсмена в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Чили.
По слухам, четырехматчевую дисквалификацию Месси готовы сократить до двух поединков, если он раскается в содеянном, однако, по информации источника, аргентинец готов смириться с любым решением и намерен оставаться принципиальным в данном вопросе.
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ФИФА очень пропортугальская организация, доказавшая свою предвзятость на примере золотых мячей 2013 и 2014 годов.
ФИФА очень пропортугальская организация, доказавшая свою предвзятость на примере золотых мячей 2013 и 2014 годов.
А Месси просто проявляет позицию.
А Месси просто проявляет позицию.
Меньше надо было золотых мячей на халяву ( незаслуженно 2010год вопще в памяти остался..) Мясси давать.
За что ему извиняться ?
За то , что ни один из судей ничего не слышал и ничего не внёс в протокол матча?