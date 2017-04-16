Месси проигнорирует заседание дисциплинарного комитета ФИФА и не будет извиняться

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья апелляция должна быть рассмотрена в штаб-квартире ФИФА 4 мая, судя по всему, не горит желанием присутствовать на этом мероприятии.

Сообщается, что игрок не планирует посещать заседание дисциплинарного комитета в Цюрихе, где от него ждут извинений за оскорбление лайнсмена в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Чили.

По слухам, четырехматчевую дисквалификацию Месси готовы сократить до двух поединков, если он раскается в содеянном, однако, по информации источника, аргентинец готов смириться с любым решением и намерен оставаться принципиальным в данном вопросе.