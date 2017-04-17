«Бавария» настроена оптимистично относительно здоровья Левандовски, Боатенга и Хуммельса

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о состоянии здоровья Роберта Левандовски, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса, чье участие в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» до последнего момента находится под вопросом.

«Наши доктора проделали большую работу в течение последних дней. В понедельник вечером игроки пройдут последний фитнес-тест в Мадриде. Затем мы будем принимать решение.

Нужно подождать, однако мы настроены оптимистично».