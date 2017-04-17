«Бавария» настроена оптимистично относительно здоровья Левандовски, Боатенга и Хуммельса
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Левандовски Роберт, Хуммельс Матс, Румменигге Карл-Хайнц , Боатенг Джером
Сегодня, 14:32 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о состоянии здоровья Роберта Левандовски, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса, чье участие в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» до последнего момента находится под вопросом.
«Наши доктора проделали большую работу в течение последних дней. В понедельник вечером игроки пройдут последний фитнес-тест в Мадриде. Затем мы будем принимать решение.
Нужно подождать, однако мы настроены оптимистично».
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Но у Баварии сейчас не тот уровень игры. Не должны были давать так легко забивать Роналду и удаления Мартинеса подтверждает слабую игру.
Единственное, с появлением Левандовски защита Реала может сыграть плохо и тогда будет шанс пройти.
Но в проход мало верится все равно.
Все орали, что Карло сходу лч возьмет с Баварией))