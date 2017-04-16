Швайнштайгер вновь забил за «Чикаго Файр»

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер продолжает пополнять голевой счет за океаном.

Сегодня ночью 32-летний футболист поразил ворота «Нью-Инглэнд Революшн» и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Хавбек, никогда не славившийся забитыми мячами, огорчил голкиперов соперников клуба из штата Иллинойс уже во второй раз за три проведенных матча. Напомним, что немец начал свою карьеру в МЛС с места в карьер, отметившись голом в своей дебютной игре.